EHBO-vereniging Mijdrecht-Wilnis trots op geslaagden

De Ronde Venen – De recent gefuseerde EHBO-vereniging Mijdrecht-Wilnis presenteert met trots nieuw geslaagde kandidaten voor het EHBO-diploma van het Oranje Kruis. Afgelopen maandag 20 april rondden zij na een intensieve cursus van dertien avonden met succes hun opleiding af. Tijdens deze cursus hebben zij aangetoond vaardig te zijn in het verlenen van eerste hulp bij letsels en het uitvoeren van levensreddende handelingen – vaardigheden die in het dagelijks leven van grote waarde kunnen zijn.

Erger voorkomen

Een ongeval zit in een klein hoekje. Of het nu gaat om een val van de fiets of een incident op het werk, het kan iedereen overkomen. De nieuw gediplomeerde EHBO’ers weten nu hoe zij in zulke situaties adequaat kunnen handelen en erger kunnen voorkomen. Met de zomer in aantocht krijgen EHBO’ers te maken met seizoensgebonden letsels, zoals allergische reacties op insectensteken, klachten door de eikenprocessierups enoververhitting. Juist dan is snelle en deskundige hulp essentieel. Tijdens de cursus hebben de deelnemers geleerd hoe zij hierbij de juiste hulp verlenen.

EHBO bij zomerevenementen

Ook deze zomer is de EHBO-vereniging Mijdrecht-Wilnis aanwezig bij diverse evenementen in de regio om eerste hulp te verlenen. De kersverse EHBO’ers gaan enthousiast aan de slag en ondersteunen samen met ervaren leden de hulpverlening bij de regionale evenementen, zoals recentelijk Koningsdag, de komende Avondvierdaagse en het Wilnis Festival.

Op zoek naar EHBO’ers voor uw evenement in De Ronde Venen of een herhalingsles of EHBO-cursus volgen? Neem dan contact op via info@ehbomijdrecht-wilnis.nl. Voor vragen en aanmeldingen kan contact worden opgenomen met Frank Hopman via 0297 – 285993 of per mail: info@ehbomijdrecht-wilnis.nl.

Op de foto: EHBO-vereniging Mijdrecht-Wilnis is trots op de geslaagden. Foto: aangeleverd.