Brand snel onder controle

Mijdrecht – In de late namiddag van zaterdag 25 april net na 17.50 uur kwam het tot een industriebrand aan de Groot Mijdrechtstraat. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en deed er alles aan om de vlammen te bedwingen. Wat er precies in het pand in brand heeft gestaan, is niet bekend. Door het snelle ingrijpen van de brandweer is erger voorkomen. Er zijn geen meldingen van gewonden. De hulpdiensten waren met groot materieel aanwezig om de brand te bestrijden. Door de inzet van de brandweer is de situatie onder controle gebracht.

Op de foto: Brand aan de Mijdrechtstraat snel onder controle. Foto: AS Media.