Amsterdam/Abcoude – De gemeente Amsterdam ziet af van het plan om een woonzorgvoorziening te realiseren aan de Abcouderstraatweg, op de grens met Abcoude. Op de locatie zouden kwetsbare dak- en thuislozen worden opgevangen met complexe (psychische) problemen. Amsterdam ziet daarvan af, omdat de realisatie van zo’n voorziening duur is en veel tijd zou kosten om te realiseren.

Het college van De Ronde Venen is tevreden dat Amsterdam de plannen op de grens met Abcoude niet doorzet. Amsterdam is al langere tijd op zoek naar een plaats om dak- en thuislozen met complexe problemen op te kunnen vangen. Eind 2024 liet Amsterdam weten daarvoor grond aan de Abcouderstraatweg 79, eigendom van Staatsbosbeheer, op het oog te hebben. In een brief aan het college van Amsterdam liet het Rondeveense college in een reactie blijken niet enthousiast te zijn over dat plan. De woonzorgvoorziening zou komen dicht bij Abcoude komen te liggen en langs een doorgaande route voor schoolgaande kinderen. Het college drong er bij Amsterdam dan ook op aan de belangen van de inwoners van Abcoude nadrukkelijk mee te wegen in alle afwegingen.

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad laat het college van de hoofdstad nu weten van de plannen af te zien. Realisatie van woonvoorziening is volgens Amsterdam duur en niet marktconform. ‘Daarnaast zou de ontwikkeling lang duren en kent dit project een veelheid aan specifieke projectrisico’s die het complex en risicovol maken’, schrijft het Amsterdamse college. Hoewel met dit besluit een belangrijk maatschappelijk probleem, de zorg en huisvesting van een specifieke doelgroep niet wordt opgelost, is het college van De Ronde Venen tevreden met de uitkomst.

Op de foto: Plan woonzorgvoorziening Abcouderstraatweg van de baan. Foto: aangeleverd.