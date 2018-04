No Joke in Studio’s: Geweldig feest!

Aalsmeer – In één woord: Geweldig! De organisatie van de Feestweek trakteerde afgelopen zaterdag 8 april op een nieuwe No Joke editie en tijdens dit muzikale feest in Studio’s Aalsmeer kon genoten worden van diverse optredens van bekende artiesten.

De entourage in de Studio’s is prachtig. Dit begint al bij binnenkomst. Een soort Koninklijke ontvangst en eenmaal in de feestzaal werd door menigeen eerst de indrukwekkende omgeving met het Vrijheidsbeeld bewonderd. Wat was de zaal mooi aangekleed en wat een prachtige lichtshow. De gasten worden door de organisatie vanaf het begin tot het einde in de watten gelegd. Een wereldse avond in eigen dorp.

Door de vele bezoekers (de avond was uitverkocht) hebben met volle teugen genoten, meegezongen en gedanst. Een beter publiek konden Piano & Co, Wolter Kroes, Het Feestteam, Captain Jack, Het Meezingteam, De Lawineboys en De Klubheads zich niet wensen. Al met al een fantastisch feest dat zonder wanklank is verlopen. Veel vrolijke gezichten en een gezellige sfeer.

De organisatie van de Feestweek Aalsmeer kijkt terug op een heel geslaagde No Joke en dankzij de vele bezoekers is er ook weer wat extra geld in de kas gekomen om in september weer op een gevarieerde Feestweek te kunnen trakteren met een groot aantal bekende artiesten. Wie dit zijn, houdt de organisatie nog geheim, maar noteer 2 tot en met 8 september toch maar alvast in de agenda!

Foto: www.kicksfotos.nl