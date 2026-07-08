Functioneerden de gemalen naar behoren?

De Ronde Venen – De flinke regenval van twee weken terug zorgde op verschillende plekken in De Ronde Venen voor wateroverlast. Straten, tuinen en lage delen van woonwijken kwamen tijdelijk onder water te staan. Hoewel Waterschap Amstel, Gooi en Vecht benadrukt dat de waterhuishouding naar behoren heeft gefunctioneerd, blijven bij sommige inwoners vragen bestaan over de rol van de gemalen in het gebied.

Aanleiding voor de twijfels zijn signalen van bewoners die zich afvragen of de gemalen rond de Demmeriksebrug tijdens de piek van de neerslag wel volledig operationeel waren. Concrete aanwijzingen voor een storing zijn er momenteel niet, maar de vragen leven wel.

Bij navraag door de Nieuwe Meerbode laat een woordvoerder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht weten dat er geen sprake is geweest van een defect of uitval van gemalen. Volgens het waterschap hebben de installaties naar behoren gewerkt en was de wateroverlast vooral het gevolg van uitzonderlijk zware regenval. Dergelijke weersomstandigheden komen volgens deskundigen steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering.

Geen openbare meldingen

Toch leidt die verklaring niet overal tot tevredenheid. Bewoners die te maken kregen met ondergelopen tuinen, kruipruimtes of wegen vragen zich af of alle beschikbare maatregelen daadwerkelijk optimaal hebben gefunctioneerd. Ook leeft de behoefte aan meer inzicht in de manier, waarop het waterbeheer tijdens extreme weersituaties verloopt.

Opvallend is, dat er geen openbare meldingen bekend zijn van technische problemen bij de gemalen in het gebied. Dat ondersteunt de lezing van het waterschap, dat er geen sprake was van een storing. Tegelijkertijd laat de wateroverlast zien hoe kwetsbaar laaggelegen gebieden kunnen zijn wanneer in korte tijd grote hoeveelheden neerslag vallen.

Vooralsnog zijn er geen feiten die wijzen op een defect gemaal. Wel maakt de situatie duidelijk dat inwoners behoefte hebben aan heldere communicatie over de werking van het watersysteem op momenten dat overlast ontstaat. Want juist wanneer het water hoger komt dan gewenst, groeit ook de behoefte aan antwoorden.

Of de discussie daarmee is afgesloten, valt te bezien. Onder bewoners lijkt de vraag wat er precies gebeurde tijdens de regenval voorlopig nog niet volledig beantwoord.

Aanleiding voor de twijfels zijn signalen van bewoners die zich afvragen of de gemalen rond de Demmeriksebrug tijdens de piek van de neerslag wel volledig operationeel waren. Foto: Wilco de Vries.