Preventieve huisbezoeken aan ouderen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli werd een voorstel besproken om preventieve huisbezoeken voor inwoners van 77 jaar en ouder opnieuw in te voeren. Met het initiatief willen de indieners eenzaamheid, stille armoede en beginnende hulpvragen bij ouderen eerder signaleren.

De gemeente telt inmiddels ruim 2.300 inwoners van 77 jaar en ouder. Door de toenemende vergrijzing zal dat aantal de komende jaren verder stijgen. Volgens de initiatiefnemers is het daarom belangrijk om kwetsbare ouderen niet uit het oog te verliezen. In het verleden werden preventieve huisbezoeken al met succes ingezet. Door middel van een persoonlijk gesprek aan de keukentafel konden signalen van eenzaamheid, gezondheidsproblemen of een behoefte aan ondersteuning vroegtijdig worden herkend. Veel ouderen trekken namelijk niet vanzelf aan de bel wanneer zij hulp nodig hebben.

Vrijwillige deelname

Ook het opsporen van stille armoede vormt een belangrijk onderdeel van het voorstel. Juist ouderen die financieel in de knel zitten, blijven vaak buiten beeld via reguliere communicatie van de gemeente. Een huisbezoek biedt de mogelijkheid om hen te informeren over beschikbare voorzieningen, activiteiten en ondersteuning. Deze aanpak sluit aan bij landelijke richtlijnen, waarin het belang van preventieve huisbezoeken aan senioren wordt benadrukt. Het voorstel gaat uit van een vrijwillige deelname. Inwoners die 77 jaar worden, ontvangen eerst een brief van de gemeente met uitleg over het initiatief. Daarna kan namens de gemeente contact worden opgenomen om een vrijblijvend gesprek aan te bieden.

Preventiebudgetten

De inwoner beslist zelf of hij of zij hiervan gebruik wil maken. Om de uitvoering haalbaar te houden, richt het plan zich in eerste instantie op inwoners die 77 jaar worden, aangevuld met periodieke contactmomenten. De initiatiefnemers verwachten dat de kosten in eerste instantie kunnen worden betaald uit bestaande preventiebudgetten en later uit beschikbare rijksregelingen. Volgens hen levert investeren in preventie uiteindelijk niet alleen meer welzijn voor ouderen op, maar kan het ook bijdragen aan lagere zorg- en maatschappelijke kosten. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt het college gevraagd om voor 1 januari 2027 de raad te informeren over de uitwerking, het bereik en de eerste ervaringen met de nieuwe aanpak.

De gemeente telt inmiddels ruim 2.300 inwoners van 77 jaar en ouder. Foto: Wilco de Vries.