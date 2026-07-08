Vinkeveen – Scouting Eliboe uit Vinkeveen viert dit jaar een bijzonder jubileum: de vereniging bestaat 80 jaar. Dat wordt gevierd met een speciaal jubileumkamp, waarvoor leden, leiding en vrijwilligers zaterdag 18 juli gezamenlijk vertrekken. Tijdens het kamp staan een week lang avontuurlijke activiteiten, uitdagende spellen en gezellige momenten op het programma.

Naast het jubileum heeft de scouting nog meer goed nieuws. Per 1 september start Scouting Eliboe met een nieuwe bevergroep voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Geïnteresseerde kinderen kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging. Ook kinderen en jongeren van andere leeftijden zijn welkom bij de bestaande speltakken.

Vrijwilligers welkom

Zoals veel verenigingen is ook Scouting Eliboe afhankelijk van vrijwilligers. Daarom is de organisatie op zoek naar nieuwe bestuursleden en ondersteuners. Zo zijn er vacatures voor een voorzitter, een gebouwbeheerder en een penningmeester.

Vrijwilligers komen terecht in een betrokken en enthousiast team. Het bestuur van stichting en vereniging bestaat momenteel uit negen leden, die zich gezamenlijk inzetten om Scouting Eliboe een plek te laten blijven waar kinderen en jongeren mooie herinneringen kunnen maken.

Meer informatie over deelname, de nieuwe bevergroep of vrijwilligerswerk is verkrijgbaar via het e-mailadres info@eliboe.nl of via de website van de vereniging. Meer informatie: www.eliboe.nl.

80 jaar Scouting Eliboe: jubileumkamp en nieuwe bevergroep. Foto: Eliboe.