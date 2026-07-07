Nieuw kindcentrum krijgt wijkfunctie

Uithoorn – Op de plek van basisschool De Vuurvogel in Zijdelwaard komt een nieuw gebouw: een kindcentrum. Hierin komen naast de school ook kinderopvang Solidoe, jongerenwerk Gro-uP en medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis.

In januari konden buurtbewoners, ouders, leerlingen en medewerkers reageren op het eerste ontwerp. Daarmee is het ontwerp waar mogelijk aangepast. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor geluidsdemping vanaf de speelpleinen en voor toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Het ontwerp wordt nu verder voorbereid voor de bouw.

Wijkfunctie

Dat ontwerp gaat over de buitenkant van het gebouw en de speelpleinen. Het kindcentrum moet een echte wijkfunctie krijgen. De speelpleinen zijn daarom grotendeels ook te gebruiken door de buurtbewoners na schooltijd.

Beelden van het ontwerp zijn online te bekijken, maar ook in de etalage van de Brusselflat zijn deze zomer posters te zien over het nieuwe gebouw en staat een 3D-maquette van het plan.

Meedenken over het park

De speelpleinen en het gebouw beslaan maar een deel van het terrein dat grofweg tussen de Brusselflat, Spaaklaan en Arthur van Schendellaan ligt. Die buitenruimte bestaat nu verder uit gras en bomen. Maar ook deze buitenruimte wordt zodanig ingericht, zodat de buurt er echt gebruik van kan maken.

Planning

De hele zomer kan nog worden meegedacht over het park. Door vier korte vragen te beantwoorden over hoe iedereen het park straks het liefste wil gebruiken. De vergunning voor de bouw van het kindcentrum is inmiddels aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, verhuist de school halverwege 2027 naar de tijdelijke school die op de plek van ’t Buurtnest komt. Daarna wordt de school gesloopt en start de bouw. Naar verwachting kunnen de kinderen na de zomer van 2028 gebruikmaken van het nieuwe kindcentrum.

Alle informatie en de vragenlijst zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.nl/kindcentrum.

Artists impression van het nieuwe kindcentrum. Foto: aangeleverd.