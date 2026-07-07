Picknicktafel op Surfeiland vernield!

Aalsmeer – Het Waterfront langs de Westeinderplassen is op zonnige dagen een route waar het goed toeven is, heerlijk om te wandelen met (of zonder) hond, een geliefde plek om plaats te nemen op de bankjes en te kijken naar de bootjes en surfers op de Poel. Stijgende in populariteit is lunchen en dineren (met of zonder barbecue) bij de picknicktafels.

Nu de vakantie is aangebroken gaat het ook steeds drukker worden op het Surfeiland. Al eerder was het overigens supervol, met name onlangs tijdens code rood. Hoe jammer is het dan dat de picknicktafel op het gras bij het strand is gesloopt door vandalen. Waarom, lol gehad, een stoere bui? Daarbij natuurlijk niet nagedacht dat andere mensen hier graag van gebruik hadden willen maken.

Vernielingen kosten de gemeente jaarlijks behoorlijk veel geld en duperen altijd andere gebruikers. Denk na, niemand wordt blij van slopen van andermans eigendommen, zeker niet op het bij velen geliefde Surfeiland! Gezellig zonnen tussen de brokstukken… Iemand iets gezien, getuige geweest of misschien spijt? Neem dan contact op met de gemeente of de politie.



Foto: Redactie Aalsmeer