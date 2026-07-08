Start aanleg nieuw, groen en sportief schoolplein voor Brede School

Uithoorn – Na maanden van samenwerking en een feestelijke onthulling eerder dit jaar gaat de realisatie van het nieuwe schoolplein bij Brede School in Legmeer-West nu écht beginnen. In de week van 6 juli, tijdens de zomervakantie, start de aannemer met de uitvoering van dit bijzondere project, waarin vergroening, beweging en ontmoeting centraal staan.

Van ontwerp naar uitvoering

Op 20 januari 2026 werd het ontwerp voor het nieuwe schoolplein al feestelijk onthuld, na een intensief co-creatietraject met leerlingen, scholen, kinderopvang, buurtbewoners en partners. Nu volgt de volgende belangrijke stap: de uitvoering. Aannemer IDverde B.V. start in de week van 6 juli met de werkzaamheden op het schoolplein. Tijdens de zomervakantie wordt doorgewerkt, zodat het plein bij aanvang van het nieuwe schooljaar klaar is voor gebruik. Vervolgens wordt het speelbos aangelegd en de speeltoestellen op het speeldak vernieuwd.

Samen gerealiseerd, voor en door omgeving

Het vernieuwde schoolplein is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen basisscholen De Kwikstaart, De Dolfijn en OBS Toermalijn, kinderopvangorganisatie Solidoe en de gemeente Uithoorn. Adviesbureau Speelplan verzorgde het ontwerp en de technische voorbereiding. De stem van gebruikers stond centraal in het ontwerpproces. Leerlingen, ouders en buurtbewoners dachten actief mee, wat heeft geleid tot een plein dat aansluit bij de wensen uit de wijk en straks ook buiten schooltijden een belangrijke ontmoetingsplek vormt.

Groene impuls voor spelen, bewegen en ontmoeten

Het nieuwe schoolplein wordt ingericht volgens het BOSS-principe (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) en biedt volop ruimte voor sport, spel en ontdekking. Er komen nieuwe speeltoestellen en extra sportvoorzieningen, en het plein wordt aanzienlijk groener ingericht. Meer beplanting en schaduwplekken zorgen niet alleen voor een aantrekkelijker beeld, maar helpen ook hittestress te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving.

Bijdrage Omgevingsfonds Schiphol

Een belangrijke impuls voor het project komt van het Omgevingsfonds Schiphol (OFS). Dankzij deze bijdrage kunnen extra maatregelen worden genomen op het gebied van vergroening en beweging, waardoor het schoolplein een nog grotere meerwaarde krijgt voor zowel leerlingen als wijkbewoners. Het project sluit daarmee naadloos aan bij de doelstelling van het OFS om de leefomgeving in de regio te verbeteren.

Investeren in een gezonde toekomst

De herinrichting van het schoolplein is het eerste project binnen het gemeentelijke BOSS-programma. Met dit programma zet de gemeente Uithoorn in op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor jong en oud.

Wethouder Ferry Hoekstra: “Na het gezamenlijke ontwerpproces is het prachtig om te zien dat we nu echt aan de slag gaan. Dit schoolplein wordt een groene en levendige plek waar kinderen kunnen spelen en bewegen, en waar ook de wijk samenkomt. Dankzij de bijdrage van het Omgevingsfonds Schiphol kunnen we het plein nóg mooier en toekomstbestendiger maken.”

Met de start van de werkzaamheden zet de gemeente Uithoorn een belangrijke stap richting een duurzame, inclusieve en aantrekkelijke buitenruimte voor iedereen in Legmeer-West.

Kijk voor meer informatie over de herinrichting van het schoolplein van de Brede School Legmeer op: www.uithoorndenktmee.nl/speelplein.

De schoolvakantie wordt gebruikt om de inrichting van een nieuw speelplein voor te bereiden. Foto: gemeente Uithoorn.