Nieuwe kledingsponsors voor KDO-handbal

Een feestelijk moment voor KDO-handbal. Tijdens een gezellige sponsoravond werd officieel geproost op een mooie samenwerking met de nieuwe kledingsponsors.



De sponsoren kregen deze avond alvast de nieuwe kledinglijn van KDO te zien, die in samenwerking met nieuwe partner clubkledingwinkel.nl is ontwikkeld. Vanaf seizoen 2026-2027 zijn alle teams, van de jongste kabouters tot en met de dames midweek, voorzien van nieuwe kleding. De logo’s van de sponsoren prijken straks op de wedstrijdtenues, trainingspakken en sporttassen.



De sponsorcontracten werden officieel ondertekend door Andy Verstelle, voorzitter van het hoofdbestuur, en Carl Verhagen, voorzitter van het handbalbestuur. “We zijn trots en dankbaar dat deze acht sponsoren zich voor vier jaar aan KDO-handbal verbinden: Van Rijn Fietsen, HPD Potplanten, MK De Kwakel, Stieva Metaal Groep, Slagerij Sjaak Baatsen, Poldersport, Streefkerk Montage en Van Rijn Hoveniers. Dankzij hun steun kunnen onze handbalteams straks herkenbaar, verzorgd en vol trots het nieuwe seizoen in. Op naar een sportieve samenwerking en veel mooie momenten op en rond de handbalvelden.”

Op de foto de trotse sponsoren. V.l.n.r. Suzanne Gerritzen (Slagerij Sjaak Baatsen), Michael Kandelaar en Zsuzsa (MK De Kwakel), Corrie en Pieter van Rijn (Van Rijn Hoveniers), Martin Hogenboom en Marijn van Diemen (HPD Potplanten), Stefan Streefkerk (Streefkerk Montage), Driekus van Rijn (Van Rijn Fietsen). Niet op de foto: Albert Blommestijn (Poldersport), Tamara Hoogeveen (Stieva Metaal Groep). Foto: aangeleverd.



