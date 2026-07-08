Vliegtuigoverlast vastgesteld, bescherming blijft uit

Uithoorn/Regio – Sinds begin 2024 meet de gemeente Uithoorn op drie locaties het geluid van overvliegende vliegtuigen. Uit deze metingen blijkt dat de geluidsoverlast binnen de gemeente structureel hoog is. Regelmatig worden de grenzen overschreden die bedoeld zijn om de gezondheid van inwoners te beschermen. De resultaten komen op het moment dat de plannen voor een nieuw Luchthavenverkeerbesluit (LVB) steeds duidelijker worden.

In die plannen lijkt de situatie in Uithoorn eerder slechter dan beter te worden. Uit de meetgegevens blijkt dat het gemiddelde geluidsniveau in Uithoorn rond de 56 dB ligt. Dat is ongeveer 11 dB hoger dan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooral de avondperiode springt eruit. Tussen 21.00 en 22.00 uur is het ‘t drukst, terwijl dit juist het moment is waarop veel inwoners tot rust proberen te komen en kinderen gaan slapen.

Niet alleen het aantal vluchten speelt daarbij een rol, maar ook de piekgeluiden. Juist deze pieken bepalen in sterke mate hoe overlast wordt ervaren. Op sommige locaties komen op schoolavonden regelmatig vliegtuigen over die zoveel geluid maken dat kinderen er wakker van liggen of wakker van worden. Het RIVM wees eerder al op de effecten van vliegtuiggeluid op de slaap en gezondheid van kinderen. “Voor veel gezinnen is de avond een bepalend moment van de dag. Het wordt buiten stiller en mensen komen tot rust om weer op te laden voor de volgende dag. Dat dit tegelijk de periode met de meeste hinder is, maakt duidelijk hoe direct deze overlast ingrijpt in het dagelijks leven. Juist daarom kijken wij niet alleen naar de nacht, maar ook naar de avonduren: de nacht van de kinderen.”

Betere bescherming

Op dit moment liggen belangrijke besluiten over Schiphol voor, zoals het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit. Dat besluit moet juist zorgen voor betere bescherming van de leefomgeving en minder overlast. En juist daar wringt het. De Raad van State heeft al gezegd dat de onderbouwing tekortschiet. De Commissie MER concludeert dat onvoldoende is aangetoond dat het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit de gezondheid van omwonenden beschermt. En uit onze metingen blijkt dat de geluidsbelasting in de praktijk boven de advieswaarden ligt. Tegelijk laat het ontwerp LVB zien dat de situatie voor Uithoorn eerder slechter dan beter wordt. De gemeente blijft de meetgegevens gebruiken om het gesprek met het ministerie, Schiphol en andere betrokken partijen te voeren. En als het nodig is, neemt de gemeente juridische stappen.

Meten is weten

De gemeente is begin 2024 gestart met het meten van vliegtuiggeluid op drie locaties: De Kwakel, De Legmeer en bij de Randhoornweg. Deze metingen zijn uitgevoerd door Sensornet. In die periode zijn tienduizenden vliegtuigpassages geregistreerd, waarbij zowel het gemiddelde geluid als de piekbelasting in beeld is gebracht. Juist die combinatie geeft een realistischer beeld dan de modellen die normaal worden gebruikt. Die laten vooral gemiddelden zien en geven minder inzicht in pieken. Met de meetpunten wil de gemeente beter zichtbaar maken wat er daadwerkelijk gebeurt in de leefomgeving. Het rapport met de analyse van de meetgegevens is te vinden op de website van de gemeente: www.uithoorn.nl/schiphol.

Vliegtuigoverlast vastgesteld, bescherming blijft uit. Foto: archief, AI bewerkt.