Watertoren tijdens vakantie iedere zondagmiddag open

Aalsmeer – Tot einde augustus is de Aalsmeerse watertoren iedere zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De fraaie watertoren, opgeleverd in 1928 en dus bijna 100 jaar oud, wordt de mooiste watertoren van Nederland genoemd. De Art Deco vormgeving (architect Sangster) maakt deze toren zo bijzonder en uiteraard ook de ligging aan de rand van de Westeinderplassen. Na jarenlang als drukverhoger binnen het waterleidingssysteem te zijn gebruikt is het nu een rijksmonument. Een aantal jaren geleden is de watertoren grondig onderhouden en door veel aanpassingen is het nu mogelijk naar boven te klimmen om vanaf 50 meter hoogte een fantastisch uitzicht te bewonderen.

De watertoren is eigendom van de gemeente Aalsmeer en het beheer all-in wordt gedaan door de 12 teamleden van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer. De toren is in de loop der jaren een gewilde toeristische trekpleister geworden met bezoekers van allerlei nationaliteiten. En natuurlijk voor de inwoners van Aalsmeer en verre regio: Kent U de toren wel, maar er nog nooit binnen en op geweest? Deze zomervakantie zijn er vele kansen!

De laatste periode is het weer zeer goed geweest, waardoor bijvoorbeeld de Utrechtse Dom en de zendmast Lopik goed te zien waren. Met een verrekijker kan men zelfs nog verder kijken: de aanwezige verrekijkers kunnen gebruikt worden als men naar boven gaat. Ze zijn beschikbaar gesteld door een groot aantal particulieren en een bedrijf uit Aalsmeer en omgeving. Een bezoek op de begane grond is gratis, wie naar boven wil klimmen betaalt 3 euro (volwassenen) en 1,50 euro (kinderen). Meer informatie over de watertoren is te vinden op www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl