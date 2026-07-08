Thamen boekt overtuigende overwinning op Euro Stars

Uithoorn – Voor Thamen Uithoorn stond afgelopen weekend de laatste serie voor de zomerstop op het programma. Tegen Euro Stars uit Capelle aan den IJssel werd de serie eerlijk verdeeld. Waar zaterdag nipt werd verloren, stelde Thamen zondag overtuigend orde op zaken met een ruime overwinning.

Zaterdag ontving Thamen de ploeg uit Capelle op sportpark Vuurlijn. Met Lars Werkman op de heuvel begon de thuisploeg goed aan de wedstrijd. Werkman hield de slagploeg van Euro Stars uitstekend onder controle, maar kreeg te weinig aanvallende steun van zijn ploeg. Door enkele veldfouten en een moeizame dag aan slag wist Euro Stars uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind te trekken.

Kans op revanche

Een dag later kreeg Thamen direct de kans om revanche te nemen. In Capelle aan den IJssel liet de ploeg zien waartoe het in staat is. Vanaf de eerste inning nam Thamen het initiatief en wist het team aanval na aanval druk uit te oefenen op de werpers van Euro Stars. Waar de aanval op zaterdag nog haperde, vielen de honkslagen zondag wel op de juiste momenten. De Uithoornaars bouwden gestaag aan een ruime voorsprong en gaven die geen moment meer uit handen.

Goed onder controle

Ook op de heuvel stond het uitstekend. Thomas Baan begon de wedstrijd sterk en hield de slagploeg van Euro Stars goed onder controle. In de slotinnings nam Soki Ohtawara het werpen over en maakte hij het karwei overtuigend af. Samen hielden zij de tegenstander van scoren. Na acht innings stond er een overtuigende 10-0 overwinning op het scorebord, waarmee Thamen de eerste seizoenshelft op een positieve manier afsloot. Nu is het afwachten wat de uitslag wordt van het inhaalduel tussen Pirates en Twins. Afhankelijk van dat resultaat eindigt Thamen als vierde of vijfde in de 1e klasse.

Competitie opgesplitst

Na de zomerstop wordt de competitie opgesplitst in een even en oneven poule. Alle ploegen nemen daarbij de helft van hun behaalde punten mee naar de tweede seizoenshelft. De nummers een en twee van beide poules plaatsen zich voor de play-off, terwijl de onderste twee ploegen uit beide poules in de play-down uitkomen. Voor Thamen ligt er dus na de zomerstop nog volop perspectief om mee te strijden om een plek in de play-off.

Een overtuigende overwinning op Euro Stars. Foto: aangeleverd.