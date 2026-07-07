Inschrijving open voor 15e Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Irene van Gelder schrijft dit jaar het Groot Aalsmeers Dictee dat op vrijdag 9 oktober gehouden wordt in het Raadhuis van Aalsmeer. Deze jubileumeditie, het is de vijftiende keer, wordt voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte. Irene van Gelder is een van de vaste deelnemers van het evenement, eindigde altijd in de top en won zelfs in 2024.

Niet alleen individuele deelnemers gaan strijden om de eer, ook teams van drie schrijvers kunnen weer meedingen naar de prijzen. Alleen van de nummers één tot en met drie en het teamtotaal wordt het aantal fouten bekendgemaakt. Niemand hoeft dus verder bang te zijn voor het bekend worden van zijn of haar aantal fouten. V

orig jaar won Mariska de Graaf met twaalf fouten, op de voet gevolgd door Marja van der Jagt en Meta Stenneberg. De teamprijs ging naar team Philippa (van oudsher van de partij), de Koe(h)le Köhlers eindigden als tweede in deze categorie en De Notenkrakers als derde.

Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee is vanaf heden mogelijk via taalevenement@gmail.com. De organisatie heeft de deelnameprijs beperkt weten te houden op 37,50 euro per persoon. Daarvoor krijgen de deelnemers ook koffie of thee met een authentieke Aalsmeerse lekkernij, een overheerlijk Oosters buffet en wie weet een leuke prijs als herinnering aan een topprestatie. En natuurlijk een heerlijk taalavondje waar nog lang over gepraat kan worden. Het evenement begint vrijdag 9 oktober om 17.00 uur en staat exclusief open voor (ex)-inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en degenen die werken of gewerkt hebben in de gemeente.



Foto: Team Philippa, winnaars van de teamprijs in 2025, met geheel rechts burgemeester Oude Kotte (aangeleverd).