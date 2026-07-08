Bindingkampen: “Groetjes uit Epe en Warnsveld”

Aalsmeer – Op maandag 6 juli is vanaf het terrein bij het zwembad Bindingkamp 1 naar Epe vertrokken. “In de bus was het heel gezellig. Toen kwamen we aan in Epe. Het was gelijk heel zonnig, daarna deelden we de tenten in en maakten de bedden klaar, we hadden even vrije tijd en versierden de tent. Door een aantal spelletjes werd het thema van de week bekend gemaakt. We kwamen erachter dat het ‘van feest tot feest’ was. Het avondeten was een drie gangen menu met soep, pasta pesten vla ( lalala). Na het eten gingen wij dit stukje schrijven en hadden we nog een avondprogramma. We hebben zin in de volgende dagen en zijn benieuwd wat ons verder nog te wachten staat.”Groetjes uit Epe van Jolie, Fenne, Evi, Ines en Julia namens het hele kamp.

“Feestelijk en gezellig”

Zaterdag 4 juli vertrokken veertig kinderen met elf leiding naar Warnsveld voor een week Bindingkamp. Inmiddels is het dinsdag en wordt de sfeer steeds feestelijker. Fietsen, zwemmen, schilderen, chillen, zingen en kwallenballen stonden al op het programma. Natuurlijk ook slapen (meestal) en corvee meedraaien. Verder heeft de groep een tochtje gemaakt in kano’s, is er gevoetbald en allerlei spelletjes gespeeld, onder andere tampon-poepen, tafelvoetbal en quizen. Bijzonder was ook de wandeling met koeien. Tot nu toe (dinsdag) wordt er veel gelachen en is het weer heerlijk. De kinderen en leiding hopen deze week nog veel meer gezelligheid samen te hebben. Alle thuiszitters krijgen de groetjes van alle kinderen en leiding in Warnsveld.

Foto: Bindingkamp Epe (foto aangeleverd)

