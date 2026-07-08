Kattenhandelaarster huisvest zieke dieren in zwaar vervuilde woning

De Ronde Venen – De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft de afgelopen weken in samenwerking met de politie en na overleg met het Openbaar Ministerie twaalf kittens en vier katten in beslag genomen in een zeer ernstig vervuilde woning van een handelaarster in gemeente De Ronde Venen.

Veel dieren hadden ontstoken ogen en sommige waren te mager. De katten zijn ondergebracht bij een geheime opvanglocatie voor verzorging en onderdak. De handelaarster heeft na de inbeslagnames afstand gedaan van alle kittens en twee katten, zodat deze na herstel snel herplaatst kunnen worden. Ze krijgt een proces-verbaal, waarna de officier van justitie zich over de zaak buigt.

Ontstoken ogen

Zo’n twee weken geleden trof de inspectiedienst voor het eerst zeven zieke kittens en drie katten aan in de woning, die volledig gevuld was met vuilnis. Ook lag hier en daar bedorven vlees, waardoor het in de ruimtes stonk en wemelde van de vliegen. De dieren bleken tijdens het onderzoek niet onder toezicht te staan van een dierenarts. Eerdere behandeladviezen van een specialist had de eigenares in de wind geslagen.

De LID had een vermoeden dat er meer dieren op het adres aanwezig moesten zijn, maar trof deze tijdens de eerste inspectie niet aan. Bij een tweede controle vorige week maandag vonden de inspecteurs en politie inderdaad nogmaals vijf kittens en een kater in dezelfde conditie. Inmiddels bleek de handelaarster met de kittens naar een dierenarts te zijn gegaan en medicatie te hebben meegekregen. De woning was echter dermate smerig dat van gezond herstel geen sprake kon zijn. Daarom zijn ook deze dieren meegenomen.

Onbetrouwbare aanbieders

De LID maakt in zijn handhavings- en toezichthoudende werk onder meer gebruik van de richtlijnen van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Op internet is een levendige handel in huisdieren, zo ook katten. Het centrum adviseert deze weg niet te bewandelen vanwege de vele onbetrouwbare aanbieders, waardoor de kans op een niet voldoende gesocialiseerd of ziek huisdier groot is. Voor een betrouwbaardere aankoop verwijst het LICG naar ras- en liefhebbersverenigingen of een asiel.

Routinecontroles

Er zijn in Nederland behoorlijk wat bedrijfsmatige fokkers en handelaars van gezelschapsdieren, meer dan 20 verkochte dieren op jaarbasis, die niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarom voert de inspectiedienst – naast de gebruikelijke welzijnsmeldingen – in opdracht van het ministerie van LVVN steekproefsgewijze routinecontroles uit waarbij de huisvesting, het dierenwelzijn en de bedrijfsvoering gecontroleerd worden.

Zieke katten in een zwaar vervuilde woning in De Ronde Venen. Foto: LID.