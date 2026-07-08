Herontwikkeling voormalige huishoudschool stap dichterbij

Uithoorn – De gemeente Uithoorn en projectontwikkelaar VanValentijn hebben op 29 juni een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Prinses Margrietlaan 86, de locatie van de voormalige huishoudschool.

De plannen voor Thamerdal zijn de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Waar de focus eerder lag op onderhoud en de aanpak van wateroverlast, biedt een nieuw masterplan nu meer richting en uitvoerbaarheid. Hierdoor kunnen woningbouwlocaties, zoals die aan de Prinses Margrietlaan, concreet worden onderzocht. Binnen dit grotere project is afgelopen week ook met een andere projectontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling elders in de wijk

Intentieovereenkomst als startpunt

Met de overeenkomst zetten de gemeente en VanValentijn een volgende stap in de verkenning van de mogelijkheden. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking, verantwoordelijkheden en kosten. De komende periode onderzoeken beide partijen gezamenlijk de haalbaarheid van de plannen.

Van locatie naar woonomgeving

VanValentijn werkt samen met de gemeente aan de herontwikkeling van de voormalige huishoudschool. Daarmee komt een haalbaar plan dichterbij dat past binnen het masterplan Thamerdal. De komende maanden werken beide partijen het kavelpaspoort verder uit. Hierin wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling eruit komt te zien, waaronder de bouwhoogte, woningtypen en parkeervoorzieningen. Ook krijgt het groen rondom het gebouw een nieuwe inrichting.

Rik Brekelmans, algemeen directeur van VanValentijn: “Met de herontwikkeling van de voormalige huishoudschool zetten we samen met de gemeente een volgende stap richting een haalbaar plan dat past binnen het masterplan Thamerdal.”

Bijdrage aan toekomstbestendige wijk

De ontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige wijk. Wethouder Ferry Hoekstra (portefeuillehouder Masterplan Thamerdal): “We zetten hier een concrete stap naar kwalitatieve woningbouw op een kansrijke locatie. Ik woon zelf in deze buurt en zie hoe belangrijk het is dat we doorpakken. Stilstaan is geen optie. Met het masterplan en deze ontwikkeling bouwen we actief aan de toekomst van Thamerdal en versterken we de wijk.”

Over het masterplan Thamerdal

De gemeente kiest voor een stapsgewijze aanpak van de ontwikkeling van Thamerdal. Met het nieuwe masterplan werkt zij aan een betere balans tussen woningbouw, groen, water, verkeer en leefbaarheid. Het plan verbindt vijf woningbouwlocaties met de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners en andere betrokkenen worden hier actief bij betrokken. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners van Thamerdal. Tijdens deze bijeenkomst worden de toekomstplannen gepresenteerd. Meer informatie: www.uithoorndenktmee.nl/thamerdal

Rik Brekelmans (VanValentijn) en wethouder Ferry Hoekstra: eens over herontwikkelplan voormalig huishoudschoolterrein. Foto: gemeente Uithoorn.