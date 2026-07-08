Dullstroom wint zinderende strijd tijdens 16e Regatta

Vinkeveen – De zestiende editie van de Regatta op de Vinkeveense Plassen heeft vrijdag voor een spannende en spectaculaire zeilwedstrijd gezorgd. Onder stevige windomstandigheden vochten de boten Dullstroom en Anne Akke een duel uit dat pas op de finishlijn werd beslist.

Om 17.00 uur klonk het startschot voor de jubileumeditie van het evenement. Aan boord van de Anne Akke voeren Arthur, Frank en Jaap, terwijl Thijs, Albert en Jeroen de bemanning vormden van de Dullstroom. Direct na de start nam de Dullstroom een kleine voorsprong, maar de Anne Akke bleef voortdurend in de buurt van de koploper.

Harde wind

De harde wind zorgde voor uitdagende omstandigheden en hoge snelheden. Bij de derde boei speelde zich een van de opvallendste momenten van de race af. Waar de Dullstroom scherp rondde, verraste de Anne Akke met een gewaagde manoeuvre die veel bewondering oogstte bij de aanwezige toeschouwers.

Halverwege de wedstrijd lagen beide boten vrijwel gelijk. De spanning op het water was groot en het publiek kreeg een aantrekkelijk schouwspel voorgeschoteld. Een krachtige windvlaag bleek uiteindelijk doorslaggevend. De Dullstroom wist op dat moment optimaal gebruik te maken van de omstandigheden en bouwde een kleine voorsprong op.

Achtervolging

Toch gaf de Anne Akke zich niet gewonnen. Stuurman Arthur zette direct de achtervolging in en bracht zijn boot terug in de strijd. In de laatste honderden meters werd het verschil steeds kleiner, terwijl beide bemanningen alles uit de kast haalden om als eerste de finish te bereiken.

Uiteindelijk passeerde de Dullstroom met een voorsprong van ongeveer een kwart bootlengte als eerste de eindstreep. Daarmee kwam een einde aan een wedstrijd die door veel deelnemers en toeschouwers direct werd bestempeld als een van de mooiste edities in de geschiedenis van de Regatta.

Na afloop overheerste de sportiviteit. Beide teams feliciteerden elkaar en blikten tijdens een gezamenlijke barbecue terug op een memorabele zeilwedstrijd vol strijd, vakmanschap en spanning tot de laatste meters.

Na afloop overheerste de sportiviteit. Foto: aangeleverd.