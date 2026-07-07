De Kwakel/Hoofddorp – De talentvolle turnster Jaylin Meijer uit De Kwakel, uitkomend op eredivisieniveau voor SV Pax uit Hoofddorp, heeft afgelopen weekend een indrukwekkende prestatie geleverd tijdens het Nederlands Kampioenschap turnen in Ahoy Rotterdam. Na een sterk seizoen wist zij zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap turnen, waar zij haar uitstekende vorm opnieuw liet zien.

Zaterdag turnde Jaylin een ijzersterke meerkamp. Met een foutloze wedstrijd en overtuigende oefeningen op alle toestellen veroverde zij de titel Nederlands kampioen meerkamp in haar categorie jeugd eredivisie. Daarnaast plaatste zij zich ook nog eens voor maar liefst vier toestelfinales op zondag.

Tot de absolute top

Ook tijdens de toestelfinales liet Jaylin zien tot de absolute top van Nederland te behoren. Ze werd opnieuw Nederlands kampioen op vloer en sprong. Op het onderdeel brug turnde zij eveneens een uitstekende oefening, goed voor een bronzen medaille.

Met deze indrukwekkende resultaten sluit Jaylin een bijzonder succesvol NK af. Haar prestaties vormen een prachtige beloning voor haar harde werk en benadrukken haar grote talent. Ook voor SV Pax uit Hoofddorp zijn de behaalde nationale titels een geweldige prestatie en een kroon op een uitstekend seizoen.

Jaylin Meijer uit De Kwakel Nederlands kampioen turnen. Foto: aangeleverd.