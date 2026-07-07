Vrijdagavondcyclus BUT 10 juli vervolgd

De Kwakel – Elk jaar in juli organiseert Jeu de Boulesvereniging Boule Union Thamen (BUT) haar traditionele toernooi, verspreid over twee opvolgende vrijdagavonden in juli. Een toernooi dat intussen erg populair is bij veel enthousiaste boulers uit alle streken van het land.

Het toernooi wordt gespeeld op de Vuurlijn in Uithoorn/De Kwakel op een zeer lommerrijke baan, verscholen in het groen; met de verlichting van de baan ziet het er feeëriek uit.

Opnieuw had een groot aantal kwalitatief goede boulers zich als tweetallen (doubletten) aangemeld. Door loting wordt per speelronde van de drie bepaald welke tweetallen tegen elkaar spelen. In de eerste speelronde werden de meeste uitslagen gescoord van 13-9 en een enkele van 13-3. Opvallend was dat de BUT-ers kennelijk voordeel hadden van de eigen banen, want op een na behaalden ze allen 13 punten.

Vermoeidheid

In de tweede serie wedstrijden werden de verschillen al wat groter met 13-2 en 13-4 en maar drie winstpartijen voor BUT-ers. Bij de derde serie wedstrijden bleek de vermoeidheid bij een aantal teams toe te slaan met uitslagen die grotere verschillen lieten zien, en nu boekten vier BUT-ers de volle winst.

Eindstand

Bij het opmaken van de eindstand bleek dat twee teams van BUT bij de beste vier prijswinnaars behoorden. De vier prijswinnaars zijn: 1. Patricia Ris en Piet Mantel (De Gooiers), 2. Alfonso Atanes en Günther Jacobs (BUT), 3. Ron Koenen en Frank Jaspers (Lijnden), 4. Jannie van Kooten en Tomiko Ito (BUT).

De volgende activiteit van de Jeu de Boulesvereniging BUT is vrijdag 10 juli, namelijk de tweede van de vrijdagavondcyclus, aanvang 19.30 uur aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel, met deelnemers uit de verre omgeving.

Met de verlichting van de baan ziet het er feeëriek uit. Foto: aangeleverd.