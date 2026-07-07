Vervolg plannen woningbouw voormalige hotellocatie

Uithoorn – De gemeente Uithoorn en Thamerhorn Uithoorn Ontwikkeling BV hebben 1 juli een intentieovereenkomst gesloten voor woningbouw aan de Prinses Christinalaan, op de voormalige hotellocatie in Thamerdal. De ontwikkeling van Thamerdal krijgt met een nieuw masterplan een concreet vervolg. Waar eerdere plannen steeds breder werden, kiest de gemeente nu voor een gerichte aanpak. Dit biedt ruimte om woningbouwlocaties, waaronder de hotellocatie, verder uit te werken. Binnen dit grotere project is afgelopen week ook met een andere projectontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling elders in de wijk Thamerdal.

Samen de haalbaarheid verkennen

De intentieovereenkomst vormt de basis voor samenwerking. De gemeente en de ontwikkelaar maken hierin afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en kosten. In deze fase onderzoeken zij of de plannen haalbaar zijn op het gebied van ruimte, financiën en behoefte.

Wonen in een sterke wijk

De ontwikkeling draagt bij aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke leefomgeving. Wethouder Ferry Hoekstra (portefeuillehouder Masterplan Thamerdal): “Met deze ontwikkeling geven we een belangrijke plek in Thamerdal een nieuwe toekomst. We bouwen voort op de visie waarmee de wijk ooit is gestart en maken die klaar voor volgende generaties. Zo versterken we stap voor stap een wijk waar mensen nu én in de toekomst prettig wonen en leven.”

Hoogwaardige ontwikkeling

Ontwikkelaar Urban Group werkt momenteel aan de planvorming voor Thamer Park Uithoorn. Dit hoogwaardige nieuwbouwproject combineert stedelijk wonen met een groene, parkachtige omgeving. Het betreft de herontwikkeling van het hotel aan de Thamerhorn. Omdat de hotelfunctie deels behouden blijft, ontstaat een veelzijdige locatie waar wonen, verblijven en recreëren samenkomen. Thamer Park sluit goed aan bij de ambities voor de wijk Thamerdal en draagt bij aan een groenere, prettigere en aantrekkelijkere wijk voor zowel bewoners als bezoekers. Anky van Wijk, ontwikkelaar Urban Group: “Met Thamer Park Uithoorn creëren we een plek waar wonen, groen en verblijf samenkomen en die echt iets toevoegt aan de wijk Thamerdal.”

Over het masterplan Thamerdal

De gemeente kiest voor een stapsgewijze aanpak van de ontwikkeling van Thamerdal. Met een nieuw masterplan werkt zij aan een betere balans tussen woningbouw, groen, water, verkeer en leefbaarheid. Het plan brengt samenhang tussen vijf woningbouwlocaties en de herinrichting van het openbaar gebied. Bewoners en betrokkenen worden hierbij actief betrokken. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van de wijk Thamerdal. Tijdens deze bijeenkomst worden de toekomstplannen gepresenteerd.

Meer informatie: www.uithoorndenktmee.nl/thamerdal.

Anky van Wijk (Urban Group) op de foto met wethouder Ferry Hoekstra. Foto: gemeente Uithoorn.