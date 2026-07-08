KDO presenteert nieuw trainersduo voor komend seizoen

De Kwakel – Eind juni zijn de contracten ondertekend van het nieuwe trainersduo voor KDO 1 en KDO 2. Van Raymond de Jong was sinds medio februari al bekend dat hij terugkeert op het oude nest. Komend seizoen neemt hij de leiding over KDO 1.

Voor KDO 2 heeft de technische commissie, onder leiding van Jean-Paul Verbruggen en in samenwerking met voorzitter Martin de Roij, het vertrouwen uitgesproken in Jim Klijn. Voor veel leden is Jim een bekend gezicht binnen de vereniging. Jarenlang was hij samen met Jesse Stange verantwoordelijk voor diverse talentvolle jeugdteams en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de KDO Voetbalschool. Daarnaast kennen velen hem als een succesvolle speler van KDO 1, waarvoor hij jarenlang uitkwam. Tegenwoordig is hij nog altijd actief binnen de club als speler van een vriendenteam.

Verdere ontwikkeling

De afgelopen drie seizoenen maakte Jim deel uit van het team Jeugdopleidingen, dat hij samen met Jesse Stange en Jesper Oudshoorn heeft opgezet. In die rol zette hij zich in voor de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding binnen KDO. Met zijn aanstelling als trainer van KDO 2 zet Jim opnieuw een mooie stap binnen de vereniging. Hij brengt veel trainerservaring mee en blijft daarnaast betrokken bij het team Jeugdopleidingen. Daar blijft hij zich inzetten voor de begeleiding van jeugdspelers die de overstap maken naar de selectie en fungeert hij als adviseur.

Toegankelijk

Jim staat bekend als een toegankelijke trainer met een duidelijke voetbalvisie. Zijn aanpak laat zich omschrijven als ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’: hij stelt hoge eisen op voetbalinhoudelijk vlak, maar heeft tegelijkertijd veel aandacht voor de mens achter de speler. Die combinatie maakt hem geliefd en gewaardeerd binnen de vereniging.

Met de aanstelling van Raymond de Jong en Jim Klijn kijkt KDO vol vertrouwen uit naar de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De vereniging wenst beide trainers veel succes en vooral veel plezier in hun nieuwe rol.

Jim Klijn (tweede van rechts) en Raymond de Jong (tweede van links) ondertekenden hun contract bij KDO. Foto: aangeleverd.