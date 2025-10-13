Nederlandse vlaggen weg uit openbare ruimte: ‘Inwoners geïntimideerd’

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is begonnen met het structureel weghalen van Nederlandse vlaggen die in de openbare ruimte zijn en worden opgehangen. Volgens de gemeente is dat niet toegestaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De vlaggen zorgen volgens het gemeentebestuur voor problemen. Zo kwamen er meerdere meldingen binnen van inwoners die zich geïntimideerd voelden door de aanwezigheid van de vlaggen. Ook zouden ze de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen. “Vlaggen op plekken die daar niet voor zijn bedoeld, kunnen afleiden voor weggebruikers”, aldus de gemeente in een verklaring. Zij benadrukt dat het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht is, maar dat dit niet betekent dat alles is toegestaan. “Het mag nooit leiden tot onveilige situaties of het gebruik van andermans eigendom zonder toestemming. Dat is hier wel het geval”, laat het college weten.

Daarom worden alle vlaggen die in strijd met de APV zijn opgehangen, verwijderd. De gemeente roept inwoners op om geen vlaggen of andere uitingen meer op te hangen in de openbare ruimte.

Foto: Gemeente Uithoorn.