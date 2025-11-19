Najaarsconcert Amicitia

Uithoorn – Oratoriumkoor Amicitia zingt vrijdag 28 november om 20.15 uur in De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Er worden voor de pauze werken van Rossini, Mendelssohn, Brahms en Fauré vertolkt. Na de pauze klinkt het Requiem van Fauré, dat in de Top Klassiek 400 door de luisteraars op de vijfde plaats werd gekozen.

Solisten zijn sopraan Titia van Heyst en bariton Ronald Dijkstra. Beiden waren meerdere keren bij concerten van Amicitia. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf. Kaarten kunnen besteld worden via www.amicitia-uithoorn.nl. Bij Boekhandel Mondria in de Lindeboom in Mijdrecht en in Uithoorn bij Bruna, Amstelplein en Readshop, Zijdelwaardplein zijn eveneens kaarten verkrijgbaar en indien beschikbaar een half uur voor aanvang van het concert aan de zaal.

Op de foto: Sopraan Titia van Heyst. Foto: aangeleverd.