Muzikale vriendschap tussen Uithoorn en Spannum

Uithoorn/Spannum – Het harmonieorkest KNA uit Uithoorn trad zaterdag 1 november op in Spannum, samen met het Mienskip Orkest uit het Friese dorp. Het concert, dat plaatsvond in het buurtgebouw, was het vervolg op de muzikale uitwisseling die eerder dit jaar in Uithoorn begon. De muzikanten werden in Spannum hartelijk ontvangen met koffie en oranjekoek, gevolgd door een gezellige lunch. In de middag klonk een gevarieerd programma met muziek uit bekende musicals en films, vooral uit de jaren ’70 en ’80.

Na afloop stond er een rijkelijk buffet klaar voor beide orkesten, een smakelijke afsluiting van een geslaagde muzikale dag. De dirigenten Roelof Bakker en Dick Hesselink (oud studiegenoten) spraken hun waardering uit voor de hechte band die tussen de twee orkesten is ontstaan.

KNA kijkt al vooruit naar volgend jaar, wanneer het orkest in 2026 haar 110-jarig jubileum viert. Ter gelegenheid daarvan wil KNA het Mienskip Orkest graag uitnodigen om in Uithoorn opnieuw samen muziek te maken tijdens feestelijke play-ins.

Op de foto: De dirigenten Roelof Bakker en Dick Hesselink. Foto: aangeleverd.