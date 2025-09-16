Monumentendag brengt geen recordaantal bezoekers

Uithoorn – “Monumenten zijn meer dan stenen en hout. Ze zijn dragers van verhalen, van generaties die ons voorgingen. Op Open Monumentendag mogen we die verhalen opnieuw beleven, voelen en delen.”

Woorden van burgemeester Pieter Heiliegers, die zaterdag 13 september langs de Drechtdijk in De Kwakel de Uithoornse variant van dit al jaren grootste publieksevenement van ons land aftrapte.

Drechtdijk

Gekozen was voor de Drechtdijk, omdat die 140 jaar geleden is aangelegd, wat in combinatie met allerhande moderniteiten als telegraaf, telefonie en geregelde postbezorging, de toen 200 inwoners van De Kwakel beter aansloot op de wijde wereld.

Ook bij drie monumentale boerderijen kon men een kijkje nemen, maar daar werd – zo kon het comité OMD Uithoorn achteraf concluderen – mondjesmaat gebruik van gemaakt. Ondanks de aanwezigheid van de museum expowagen van De Kwakel Toen & Nu op het erf van hoeve De Dankbaarheid.

Prima monumentenweer

Wellicht schrok de slechte weersvoorspelling potentieel bezoek af. Feit is dat het een overgroot deel van de dag prima monumentenweer was en met name Fort aan de Drecht en Station De Kwakel profiteerden daarvan met tientallen bezoekers. De Hoeksteen en de Tolhuissluis beleefden echter een dieptepunt in het aantal bezoekers: slechts een enkeling kwam er een kijkje nemen.

Erkentelijk

Het maakte de erkentelijkheid van de burgemeester niet minder groot ten aanzien van de monumenteneigenaren in zijn gemeente. “Elk jaar zijn er enthousiaste eigenaren van monumenten die hun deuren willen openen. Fantastisch en hartelijk dank daarvoor”, zei hij bij de opening.

De openingshandeling bestond uit het hijsen van een grote vlag die bij het uit de verpakking halen een vier meter lang spandoek bleek te zijn. Omdat er een straffe bries stond, ontvouwde de banner zich prachtig in de wind en gadegeslagen door een grote groep belangstellenden maakte de reusachtige tekst passanten goed duidelijk wat er te doen was aan de Drechtdijk.

Burgemeester Heiliegers van Uithoorn (midden) bij de opening van Open Monumentendag aan de Drechtdijk. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.