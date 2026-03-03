Uithoorn – Zangeres Beatrice van der Poel en schrijver Thomas Verbogt presenteren zondag 15 maart om 14.30 uur een bijzondere literaire en muzikale ontmoeting onder de titel ‘Montere weemoed vliegt uit!’. SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) organiseert deze intieme voorstelling, waarbij woord en muziek samenvloeien, in De Schutse. Losse kaarten van 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, naast de Jumbo in winkelcentrum Zijdelwaard. Jongeren tot en met 16 jaar betalen 11 euro.

Verwondering en verlegenheid

Thomas Verbogt (1952) staat bekend om zijn milde observaties en zijn vermogen om grote emoties in kleine momenten te vangen. Beatrice van der Poel vertaalt diezelfde gevoeligheid naar muziek: haar liedjes zijn poëtisch, persoonlijk en helder, met een stem en gitaarspel die ruimte laten voor nuance en stilte. ‘Montere Weemoed vliegt uit! gaat over veel: over de liefde, de verwondering over het alledaagse, onze verlegenheid met bepaalde menselijke verschijnselen, en over hoe vernuftig het leven zich tegen ons kan keren. Hilariteit en melancholie gaan hand in hand. Nieuwe liedjes, tintelende verhalen, alles komt onontkoombaar dichtbij. Ook is deze voorstelling een eerbetoon aan de verbeelding, hoe het echte leven door het bedachte leven wordt verzacht. Het bedachte leven is dan ook het echte leven.

Beatrice van der Poel schuwt het experiment niet en combineert pop, jazz en soul met het Nederlandstalige lied. Met haar lapsteel-gitaar op haar schoot zingt ze de polder-blues zo bedwelmend dat ze je bij de keel grijpt en niet meer loslaat. Zij is overigensopgeleid als beeldend kunstenaar op de Rietveld academie. Ze draait al een tijdje mee in het muzieklandschap en zong in verschillende bands. Na een samenwerking met Maarten van Roozendaal en Bob Fosko in 2003 besloot ze in het Nederlands te gaan schrijven. Ze bracht diverse Nederlandstalige albums uit en voor haar vertolkingen van Jacques Brel’s klassiekers in ‘Beatrice Zingt Brel’ ontving ze lovende reacties.

Zangeres Beatrice van der Poel en schrijver Thomas Verbogt. Foto: aangeleverd.