Mokums Carmiggelt-sfeertje in Bibiotheek Uithoorn

Uithoorn – Originele Amsterdamse straatorgelmuziek begroette zondag 26 oktober ruim vijftig bezoekers in de bibliotheek Uithoorn voor een middag over het leven van Simon Carmiggelt. De bibliotheek was voor deze gelegenheid omgetoverd tot een bruin Amsterdams café met de kenmerkende tapijtjes op de tafels. Op het podium een originele Amsterdamse cafétafel met bruine caféstoelen, waar twee typische kroeglopers enkele Uithoornse Kronkels uitbeeldden. Op de achtergrond een piano, nog nieuw en vol van leven. De teksten waren niet van Simon Carmiggelt, maar van lokale schrijvers die, na een oproep in deze krant, zelf een Kronkel wisten te schrijven.

Kronkels gebundeld

Het levensverhaal van Carmiggelt werd aaneengepraat door presentatrice Marion Geisler, onderbroken door vier gespeelde Kronkels, elk voorafgegaan en uitgeleid door het bekende en nostalgische Carmiggeltdeuntje. Ook enkele van de eenentwintig ingezonden Kronkels werden door de schrijvers zelf voorgelezen. Deze Kronkels zijn gebundeld en te verkrijgen bij het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn.

Op de grote leestafel lag de hele collectie Carmiggeltbundels van Ben Voorend ter inzage. Voor de pauze konden de bezoekers meedoen aan de pubquiz: welk citaat is van Simon Carmiggelt? Er zaten toch aardig wat Carmiggeltkenners in de zaal, want de score was hoog. Een benaderingsvraag moest uiteindelijk de winnaar opleveren.

‘Simon Carmiggelt in Uithoorn’ werd georganiseerd door het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn (BSPU) en de Bibliotheek Amstelland in het kader van Amsterdam 750 jaar.

