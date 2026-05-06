Regio – Inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn moeten rekening houden met een mogelijk vroeg en actief wespenseizoen in 2026. Dat meldt de landelijke website Meldpunt Ongedierte, die de ontwikkelingen rondom wespenpopulaties volgt. Of het daadwerkelijk tot veel overlast komt, hangt vooral af van het weer in de komende weken.

De afgelopen winter was relatief zacht en droog. Daardoor hebben waarschijnlijk meer wespenkoninginnen de winter overleefd dan gebruikelijk. In het vroege voorjaar zijn bovendien al actieve koninginnen gesignaleerd. Dat kan betekenen dat de nestbouw dit jaar eerder op gang komt, ook in tuinen, schuurtjes en daken in de regio.

Preventieve maatregelen

April wás en mei ís bepalend. Bij warm en droog weer groeien wespennesten sneller en kan overlast al vroeg in de zomer merkbaar zijn. Lange perioden van kou en regen remmen die ontwikkeling juist af, omdat jonge nesten dan verdwijnen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen speelt een rol: minder insecten betekent minder voedsel voor wespen, wat het gedrag kan beïnvloeden. Ter vergelijking: het natte voorjaar van 2021 leverde relatief weinig wespennesten op, terwijl 2018 juist een recordjaar was. De komende maanden zullen uitwijzen hoe de zomer van 2026 zich ontwikkelt. Wie overlast wil voorkomen, doet er goed aan nu al alert te zijn en preventieve maatregelen te nemen.

Op de foto: Mogelijk vroeg wespenseizoen in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.