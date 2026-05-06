Wilnis viert 50e editie rommelmarkt

Wilnis – Het kerkplein bij de Hervormde Kerk in Wilnis stond zaterdag 2 mei opnieuw vol kramen, koopjesjagers en dorpsgenoten tijdens de 50e editie van de jaarlijkse rommelmarkt. Onder gunstige weersomstandigheden groeide het evenement uit tot een levendige ontmoetingsplek waar handel en gezelligheid hand in hand gingen.

Tussen 09.30 en 15.00 uur konden bezoekers snuffelen tussen een breed aanbod aan tweedehands spullen. Van boeken en kleding tot servies en curiosa: voor veel aanwezigen zat er wel een verborgen schat tussen. De jubileumeditie kende bovendien een feestelijk randje, al bleef de organisatie bewust bescheiden in de aankleding.

De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar het WILMA-trainingsinstituut in Mathare, een van de grootste sloppenwijken van Nairobi in Kenia. Dit instituut is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Wilnis en de Redeemed Gospel Church. Jongeren krijgen er de kans om opleidingen te volgen die hen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Schoolgebouw uitbreiden

Met het geld dat tijdens de rommelmarkt wordt ingezameld, kan het schoolgebouw worden uitgebreid. Ook wordt gewerkt aan de opstart van een nieuwe cateringopleiding, waarmee nog meer jongeren perspectief krijgen op werk en inkomen. Volgens de organisatie droegen zowel het weer als de grote opkomst bij aan een geslaagde dag. “Het is weer goed geregeld”, klonk het tevreden vanaf het plein. Bezoekers bleven gedurende de dag toestromen, wat zorgde voor een constante levendigheid rond de kramen.

Delfts blauw bord

Dat zelfs de burgemeester, Rosan Kocken, tussen de kramen te vinden was, benadrukt hoe breed het evenement gedragen wordt. Haar aankoop van een Delfts blauw bord met de kerk erop is een mooi symbolisch detail, een tastbare herinnering aan lokale identiteit. Met de succesvolle jubileumeditie lijkt de Wilnisse rommelmarkt na vijftig jaar nog altijd springlevend en belangrijker dan ooit voor zowel het dorp als het goede doel dat eraan verbonden is.

Op de foto: Wilnis vierde de 50e editie rommelmarkt. Foto: Wilco de Vries.