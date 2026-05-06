Spectaculaire ontknoping tafeltennistoernooi TVO

De Kwakel – Het jaarlijkse ‘hard bat’-toernooi van de Kwakelse tafel-tennisvereniging TVO in Buurthuis De Quakel kende een spectaculair verloop. Maakt bij een gewoon batje het rubber vaak verschil, met een hard bat gaat die vlieger niet op. Het spel wordt directer en effectballen zijn welhaast ondoenlijk. Het komt aan op snelheid, positiespel en verrassing.

En verrassing was er. Halverwege het toernooi waren er al enkele gevestigde reputaties gesneuveld. Ook geloofden sommige spelers niet dat zij nog steeds in het toernooi waren. Het publiek genoot soms ademloos van de slagenwisselingen en liet zich andere keren luidruchtig horen bij de zoveelste spannende partij. De strijd om de derde plaats werd een uitermate boeiend gevecht tussen Jimmy en Ton. Het kon alle kanten op en hier werd dat Ton, na een driesetter met minimaal puntenverschil: 21-18, 18-21 en 23-21.

Reeza en Olaf, jongens van de harde ballen, bestreden elkaar om de eerste plaats. Ook hier nauwelijks puntenverlies: 21-18, 19-21 en 21-16 voor Reeza, die zich liet omhelzen door zijn sportieve, maar moegestreden tegenspeler. Na uitreiking van de bekers en de grote beker door organisator Ton Donicie werd er nog lekker nagepraat aan de bar.

TVO staat voor Tafeltennis Voor Ontspanning en dat werd ook deze avond weer volop aangehangen. Tafeltennis is een super actieve sport die door jong en oud gebezigd kan worden en waarbij je al je spieren gebruikt en je een goede conditie kweekt. TVO heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Kom eens kennismaken op een maandagavond vanaf 19.30 uur in De Quakel.

Op de foto: De bekeruitreiking. Foto: aaangeleverd.