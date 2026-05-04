Collectanten gezocht in De Ronde Venen en Uithoorn voor Spierfonds

Regio – Van 6 tot en met 12 september vindt de landelijke collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Ook in De Ronde Venen en Uithoorn worden collectanten gezocht, die een paar uur willen bijdragen aan de strijd tegen spierziekten.

In Nederland krijgt 1 op de 9 mensen in zijn leven te maken met een spierziekte. Wanneer spieren langzaam hun kracht verliezen, heeft dat grote gevolgen voor het dagelijks leven. “Wie een spierziekte heeft, merkt dat elke seconde van de dag,” zegt Ellen Sterrenburg, directeur van het Spierfonds. “Dat geldt net zo goed voor familie en naasten.”

Hoop

Er is echter hoop. Van inmiddels 80 procent van alle spierziekten is de oorzaak bekend. Daardoor wordt onderzoek naar behandelingen en betere zorg steeds concreter. De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek, nieuwe medicijnen en programma’s die klachten zoals pijn en vermoeidheid verminderen.

Collecteren kost gemiddeld slechts twee uur en kan langs de deuren of online, wanneer het uitkomt. Aanmelden kan via spierfonds.nl/collecteren.

