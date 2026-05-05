Inschrijving Tour de Kwakel geopend

De Kwakel – Het dorpscentrum van De Kwakel zal deze zomer een aantal keer van kleur veranderen. Oranje voor het Nederlands elftal op het WK, blauw voor het 450-jarig bestaan van De Kwakel en geel voor de Tour de Kwakel.

Het oudste Tourspel van Nederland vierde vorig jaar haar 70-jarig bestaan. Ook dit jaar belooft het in juli een maand vol gezelligheid te worden in het Tourhome in het lokale dorpshuis. Hier kunnen de deelnemers van het spel weer dagelijks terecht voor het inleveren van hun ‘gouden lappen’. Zij strijden om diverse individuele prijzen en een ploegenprijs. De Tour de France start dit jaar 4 juli met een ploegentijdrit in Barcelona. Dit betekent, dat de Tour de Kwakel 1 juli start met de loting van de ploegen.

Tot 15 mei hebben de deelnemers van vorig jaar de tijd zich weer te verzekeren van deelname. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 juni. De bestaande deelnemers worden aangevuld met personen van de reservelijst tot een maximum van 100 deelnemers. Opgeven voor de Tour de Kwakel kan via Whatsapp, Facebook, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of 06-17883654.

Regerend Tourwinnaar Joost Hogerwerf. Foto: aangeleverd.