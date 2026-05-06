Expositie foto’s en schilderijen in Galerie Kunstrondevenen

Mijdrecht – In de galerie van Kunstrondevenen aan De Lindeboom 7 in Mijdrecht tonen Jelena Wasiljewa en Wilco de Vries van 7 mei tot en met 16 mei gezamenlijk hun werk. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openingstijden zijn de kunstenaars zelf aanwezig en geven zij graag een toelichting op hun werk.

Jelena Wasiljewa

Jelena Wasiljewa komt oorspronkelijk uit Sint-Petersburg in Rusland. Al op jonge leeftijd had zij een brede creatieve interesse en tekende zij graag, al volgde zij daarin destijds geen formele opleiding. In 1999 verhuisde zij naar Nederland, waar haar liefde voor kunst zich verder ontwikkelde door veelvuldig museumbezoek. Zo’n zeven jaar geleden begon het weer te kriebelen en startte zij met een cursus acryl schilderen bij Stichting Paraplu in Wilnis. Daarnaast volgde zij in Sint-Petersburg meerdere masterclasses schilderen bij professionele kunstenaars, met als thema natuur in olieverf. Tegenwoordig werkt Jelena voornamelijk met olieverf in een naturalistische stijl. Haar inspiratie vindt zij in natuur, landschappen, mensen en dieren. In 2023 en 2024 nam zij deel aan de prijsvraag van Museum de Zwarte Tulp in Lisse, waarbij de tulp in al haar verschijningsvormen centraal stond. Deze expositie in Mijdrecht is voor haar een bijzonder moment: voor het eerst presenteert zij haar werk in Galerie Kunstrondevenen.

Wilco de Vries

Wilco de Vries is een gepassioneerd fotograaf die al jarenlang met veel plezier bezig is met fotografie. Wat begon in de privésfeer, heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot werk dat een breder publiek aanspreekt. Zijn fotografie kan worden omschreven als moderne kunst, waarin sfeer, kleur en compositie een belangrijke rol spelen. Wilco’s werk kenmerkt zich door grote diversiteit. Hij trekt er graag op uit om bijzondere natuurgebieden en verborgen plekken vast te leggen, maar laat tijdens exposities ook een andere kant van zijn werk zien. Zo presenteert hij onder meer street-art en zijn kenmerkende ‘Toverbal’-foto’s: kleurrijke, abstracte beelden die uitvergroot en stijlvol worden gepresenteerd. Zijn werk nodigt uit om met een frisse blik naar de wereld om ons heen te kijken.

Deze combinatie van schilderkunst en fotografie zorgt voor een boeiende en afwisselende expositie. Bezoekers zijn van harte welkom om zich te laten verrassen door de verschillende stijlen en invalshoeken. Meer informatie over deze expositie is te vinden op www.kunstrondevenen.nl, via de Facebookpagina van de vereniging en op Instagram: Kunstinderondevenen.

Op de foto (boven): Werk van Wilco de Vries. Foto: aangeleverd.

De danseres van Jelena Wasiljewa. Foto: aangeleverd.