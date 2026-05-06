Illustrator maakt miniportretten in Mijdrecht Dorp

Mijdrecht – In aanloop naar Moederdag biedt Mijdrecht Dorp zaterdag 9 mei een bijzondere verrassing voor winkelend publiek. Illustrator BramBram is die dag in het centrum aanwezig om ter plekke unieke miniportretten te tekenen. BramBram onderscheidt zich van de klassieke karikaturist door zijn subtiele en herkenbare stijl. Geen uitvergrote trekken of overdrijving, maar juist een verfijnd portret waarin de echte uitstraling van de geportretteerde centraal staat. Dat maakt elk werk persoonlijk en bij uitstek geschikt als blijvende herinnering of origineel Moederdagcadeau.

De illustrator is tweemaal in het dorp te vinden. Tussen 11.00 en 13.00 uur maakt hij zijn eerste ronde, gevolgd door een tweede sessie van 14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen van dichtbij zien hoe een leeg vel in enkele minuten verandert in een handgetekend portret van jong of oud.

Op de foto: Illustrator BramBram maakt miniportretten in Mijdrecht Dorp. Foto: aangeleverd.