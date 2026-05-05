Matts Cobussen tweede in Hamburg

Uithoorn/Hamburg – De 13-jarige Matts Cobussen uit Uithoorn reisde vorige week af naar Hamburg in Duitsland om deel te nemen aan een FIP Promises toernooi. Dit zijn internationale jeugdtoernooien waar gestreden wordt om punten voor de Europese ranglijst.

Het FIP Promises toernooi is een internationaal padelcircuit specifiek voor jeugdspelers (jongens en meisjes), georganiseerd door de Internationale Padel Federatie. Het toernooi biedt verschillende leeftijdscategorieën aan en is bedoeld om jong talent te ontwikkelen en hen rankingpunten te laten verdienen.

Strijd aan

Nadat Matts in maart Nederlands kampioen was geworden in de categorie U14 ging hij nu de strijd aan met een Deense partner in de U14 categorie in Hamburg. In deze categorie deden spelers mee uit onder meer Duitsland, Spanje, Denemarken, Litouwen, Italië en Engeland.

De eerste rondes kwamen Matts en zijn partner probleemloos door, maar in de halve finale werd het spannend. Na een bloedstollende wedstrijd tegen de Duitse kampioenen, waar Matts en zijn partner na ruim twee uur als winnaars van het veld stapten, mochten ze vervolgens tegen twee Deense jongens aantreden in de finale. Helaas kwamen ze hier net tekort, waardoor ze de tweede plek veroverden. Door dit resultaat bezet Matts nu de 57e plek op de Europese ranglijst voor jongens in de U14. Komende week reist hij af naar Kolding in Denemarken voor het volgende FIP Promises toernooi.

Matts Cobussen (rechts) tweede in Hamburg. Foto: aangeleverd.