Geraniummarkt en braderie in 4 straten Centrum

Aalsmeer – Zaterdag 9 mei is het de dag voor Moederdag en de uitgelezen kans om op de jaarlijkse Geraniummarkt op het Raadhuisplein of op de braderie rondom de Zijdstraat een mooi cadeautje voor haar te kopen. Struin langs de vele kraampjes en stands van alle kwekers die diverse producten aanbieden voor tuin, balkon of in huis. Uiteraard staan alle winkeliers ook klaar met leuke ideetjes voor de allerliefste moeder. Het belooft weer een gezellige dag te gaan worden in het Centrum.

Braderie groter dan ooit

Dit jaar is de braderie in het centrum van Aalsmeer groter dan ooit en is niet alleen in de Zijdstraat, maar ook in de Punterstraat, Weteringstraat en de Schoolstraat. Met maar liefst 175 marktkramen waaronder 20 lokale winkeliers, is de braderie bijna drie keer groter ten opzichte van voorgaande jaren. Op de hoek met het Praamplein en de Punterstraat komt een zweefmolen en aan de andere kant, op de hoek van de Schoolstraat en de Weteringstraat, komt een Bungeejump voor kinderen. Ook rondom het Molenplein is er van alles te beleven waaronder bij Korenmolen de Leeuw.

Franky en Coen voor Oekraïne

Een grote wens van Emmy Huis van diEMode, die haar modezaak gaat sluiten binnenkort, was om Franky en Coen, de Brabantse patatbakkers, patat te laten bakken om zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne. Franky en Coen zijn aanwezig tussen 12.00 en 14.00 uur. Vesela Pani, de delicatesse zaak met Oekraïense producten mag natuurlijk ook niet ontbreken. Verder kunnen bezoekers lootjes kopen à 2,50 bij diEMode en een aantal winkeliers in het centrum. De ondernemers in het centrum hebben cadeautjes ter beschikking gesteld die te zien zijn in de etalage van diEMode aan de Zijdstraat 26a en die later in de middag geveild gaan worden.

Geraniummarkt op Raadhuisplein

De jaarlijkse Geraniummarkt vindt ook dit jaar weer plaats op het Raadhuisplein van 9.00 tot 17.00 uur. Kwekers bieden hier een ruim assortiment planten aan, waaronder geraniums, eenjarige planten, vaste planten en zomerbollen. De Historische Tuin is ook weer aanwezig met prachtige planten die ’s morgens al heel vroeg worden aangevoerd per praam. Bij de stand van de Groei & Bloei is een ruilmarkt voor teveel gezaaide planten en zijn kinderen van harte welkom bij de kinderknutselclub. Ook verzorgt Aalsmeers Harmonie weer rond de klok van 13.00 uur een mini-concert.

Kika koeriers

Kunt u zelf uw bloemen en planten niet vervoeren zaterdag? Geen probleem, ook dit jaar staan de Kika koeriers weer paraat (verzamelplek voor de Jonge Heertjes) om de bloemen en planten thuis af te leveren of neer te zetten bij uw auto tegen een kleine vergoeding. Wat u hiervoor kwijt wilt, is helemaal aan u, de Kika koeriers zijn blij met elke euro! De gehele opbrengst van het fietsen gaat naar het goede doel Kika (Kinderen Kankervrij). Er wordt gehoopt op een mooie opbrengst! De Kika koeriers zijn te herkennen aan de oranje shirts en de oranje vlaggen op de bakfietsen.

Afsluitingen wegen

Vanwege de verwachte drukte is parkeren in het centrum lastig, dus kom zoveel mogelijk op de fiets. Er kan niet geparkeerd worden bij Studio’s Aalsmeer in verband met een evenement. Vanaf vrijdagavond 8 mei om 21.00 uur wordt het Raadhuisplein afgesloten en kan daar niet meer geparkeerd worden. Er is een wegsleepregeling van kracht, dus hou hier rekening mee. Zaterdag 10 mei na 19.00 uur is het plein weer vrij. Ook is de Zijdstraat, Putterstraat, deel van de Weteringstraat en de Schoolstraat zijn zaterdag door de braderie afgesloten voor verkeer. Bij de zebrapaden op de Van Cleeffkade en bij de hoek Uiterweg staan verkeersregelaars om de doorstroom goed te begeleiden.