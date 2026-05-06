Ontspannen uitjes De Zonnebloem Wilnis/De Hoef

De Ronde Venen – Ontmoeting, aandacht en gezelligheid stonden centraal bij twee geslaagde uitjes van De Zonnebloem afdeling Wilnis/De Hoef, speciaal georganiseerd voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo kreeg iedereen de ruimte om op een eigen manier te genieten.

Op 16 april trok een groep mannen naar Kudelstaart, waar zij een bezoek brachten aan de palingrokerij van Theo Rekelhof. De visser vertelde met zichtbaar plezier over zijn ambacht en het rookproces, waarbij alle paling door hemzelf wordt bereid. Het bezoek werd afgesloten met een smakelijk aandenken voor thuis.

Een week later was het de beurt aan de vrouwen, die samenkwamen bij ‘Onderons-Jaja’ aan de Westerlandweg. Tijdens een creatieve middag maakten zij bloempotjes, onder het genot van koffie, thee en taart. Na een heldere uitleg ging iedereen enthousiast aan de slag. Het resultaat: unieke, zelfgemaakte potjes vol groen en vooral een middag vol plezier.

Op de foto (boven): De vrouwen bij ‘Onderons-Jaja’. Foto: aangeleverd.

De mannen ‘aan de paling’. Foto: aangeleverd.