KDO JO14-1 bereikt halve finale beker

De Kwakel – De voetballers van KDO JO14-1 hebben zich geplaatst voor de halve finale van de beker. Het jeugdteam uit De Kwakel bereikte deze mijlpaal na een reeks overtuigende resultaten, zowel in de competitie als in het bekertoernooi.

De basis voor het succes werd gelegd in de eerste periode van de competitie. Daarin bleef KDO ongeslagen en eindigde het team met dertien punten bovenaan in de eerste klasse. Onder meer werd er ruim gewonnen van Sloterdijk (6-0), AFC (4-0) en TABA (5-1), terwijl ook een knappe uitoverwinning op Koninklijke HFC (0-3) werd geboekt.

Dankzij deze prestaties plaatste KDO zich voor het bekertoernooi, waarin het team zijn goede vorm wist door te trekken. In de eerste ronde werd Waterwijk met 4-1 verslagen, gevolgd door een overtuigende 0-4 overwinning op Geuzen Middenmeer. In de achtste finale, gespeeld op eigen veld, won KDO met 3-1 van NFC na een spannende wedstrijd.

In de kwartfinale, op bezoek bij Hillegom, trok het team opnieuw aan het langste eind. Na een 2-4 voorsprong bij rust werd het duel uiteindelijk met 3-5 beslist. Met deze overwinning behoort KDO JO14-1 tot de laatste vier teams in het bekertoernooi. In de halve finale treft het SV Rood-Wit Zaanstad, dat momenteel derde staat in de eerste klasse zaterdag. De halve finale wordt gespeeld woensdag 13 mei om 19.00 uur bij KDO in De Kwakel.

KDO JO14-1 bereikt halve finale van de beker. Foto: aangeleverd.