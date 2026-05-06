Stilte en bezinning bij Dodenherdenking

De Ronde Venen/Mijdrecht – In De Ronde Venen werd maandag 4 mei in alle dorpen stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten. Ook in Mijdrecht. Daar vond de Dodenherdenking plaats bij het Monument 1940-1945 aan de Dorpsstraat, het voornaamste oorlogsmonument van het dorp, en bij drie natuurstenen lessenaars met daarop aluminium platen. Op deze platen staan de namen van Mijdrechtse plaatsgenoten die tijdens de oorlog zijn omgekomen. Beide markeren de bevrijding en vormen een blijvende herinnering aan de ingrijpende gebeurtenissen uit de periode 1940-1945.

Het oorlogsmonument neemt een centrale plaats in binnen Mijdrecht en speelt jaarlijks een belangrijke rol tijdens de herdenking op 4 mei. Het is een plek van bezinning, waar verleden en heden samenkomen en waar ruimte is voor stilte en reflectie. Met de herdenking wordt niet alleen eer betoond aan de gevallenen, maar ook het belang van vrijheid en vrede benadrukt, waarden die nog altijd actueel zijn.

Op de foto: De ingetogen Dodenherdenking in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.