Ambachtelijk universum van Hedy Jagtman

Mijdrecht – Wie tijdens het landelijk atelierweekend 9 en 10 mei het atelier van Hedy Jagtman in Mijdrecht bezoekt, stapt niet zomaar een expositieruimte binnen, maar een wereld waarin aandacht, geduld en intuïtie centraal staan. Aan het Dr. Schaepmanplantsoen 25 opent Jagtman haar atelierdeuren voor publiek en nodigt zij bezoekers uit om kennis te maken met haar veelzijdige oeuvre én met het creatieve proces zelf.

Creativiteit loopt als een rode draad door het leven van Hedy Jagtman. Al decennialang verkent zij verschillende disciplines, van collage en schilderkunst tot textiele werken en beeldhouwen. Tijdens dit atelierweekend komen die passies samen in een overzichtelijke, maar verrassende expositie. Beelden in speksteen, albast, serpentijn en Carrara-marmer gaan hand in hand met schilderijen waarin pastelkrijt, acrylverf, bijenwas en natuurlijke materialen zoals ginkgobladeren worden verwerkt.

Voor Jagtman is beeldhouwen geen kwestie van vorm opleggen, maar van ontdekken. “Ik haal uit de steen wat er al in verborgen zit”, zegt ze zelf. Het proces verloopt vaak intuïtief: door te kijken, te voelen en het lijnenspel te volgen, dient de uit-eindelijke vorm zich als het ware vanzelf aan. Die benadering, waarbij luisteren belangrijker is dan sturen, geeft haar werk een verstilde, bijna meditatieve kracht.

Het atelier is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor deelname aan een workshop is vooraf aanmelden wenselijk.

Op de foto: Hedy Jagtman. Foto: aangeleverd.