Harry Stolwijk kampioen van Biljartclub De Hoef

De Hoef – Tijdens de afsluiting van het seizoen van biljartclub De Hoef afgelopen 26 april werd de traditionele finale gespeeld tussen de onderlinge libre afdelingen van Biljartclub De Hoef. Hierin mochten dit jaar Harry Stolwijk van de donderdagmiddag en Ari Bocxe het tegen elkaar opnemen, omdat zij Jan Pieterse kampioen van de dinsdagmiddag in een onderling toernooi al verslagen hadden.

Harry begon al snel goed, iets wat van Ari niet gezegd kan worden, waarschijnlijk was de spanning voor deze finale voor hem een spelbreker. Harry speelde heel sterk en profiteerde zeker van balsituaties die Ari voor hem op het laken achterliet. Harry moest 28 caramboles maken die hij na 24 beurten behaald had terwijl Ari er nog zeven zou moeten maken om aan zijn 30 caramboles te komen. Ook werden de kampioen van de driebandenafdeling Ray Kramer gehuldigd. En degene die veel voor de vereniging gedaan hebben het afgelopen seizoen zijn hiervoor ook in het zonnetje gezet.

De vereniging heeft een driebanden afdeling op de vrijdagmiddag. En speelt mee in De Veen en Rijnstreek met een driebanden team en nog een driebanden groot team en had dit jaar drie teams in de biljartfederatie De Ronde Venen. Maar helaas door afvallen van leden ziet het er naar uit dat er voor het volgende seizoen maximaal twee teams daarin zullen kunnen meespelen. Interesse om mee te spene? Stuur een mailtje naar BCdehoef@gmail.com.

Op de foto: Harry Stolwijk (midden) kampioen van Biljartclub De Hoef. Foto: aangeleverd.