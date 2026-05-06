Uithoorn – Voor voetbalclub Legmeervogels breken beslissende weken aan. In de komende drie duels moet worden bepaald of de club ook in het seizoen 2026-2027 uitkomt in de eerste klasse. In welke afdeling, West 1 of West 2, is daarbij van ondergeschikt belang; eerst moet handhaving worden veiliggesteld.

Terugkijkend had Legmeervogels zich een wat positievere uitgangspositie kunnen verschaffen door twee weken geleden punten te pakken tegen RCL. Dat lukte niet, waardoor de ploeg met dertig punten uit 23 wedstrijden momenteel tiende staat op de ranglijst. Het verschil met hekkensluiter Honselersdijk, dat elfde staat, bedraagt vier punten. Alle clubs in deze competitie hebben inmiddels evenveel wedstrijden gespeeld, wat de stand extra duidelijk maakt.

Aanstaande zaterdag kan Legmeervogels een belangrijke stap richting behoud zetten. Op Sportpark Randhoorn is Alphense Boys de tegenstander. Die ploeg is al verzekerd van deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. Cadeaus worden echter niet verwacht: ook Alphense Boys zal in Uithoorn voluit spelen.

Het programma elders biedt perspectief. Honselersdijk gaat op bezoek bij Valken’68, dat bij winst mogelijk het kampioenschap kan veiligstellen. ARC, de nummer twee van de ranglijst, ontvangt VELO. Een gunstig scenario voor Legmeervogels is winst tegen Alphense Boys, gecombineerd met een nederlaag van Honselersdijk. Dan is inzet cruciaal. Vanaf de eerste minuut zal er met volledige over-tuiging moeten worden gespeeld, met meer dreiging richting doel dan in eerdere duels, zoals tegen RCL. Steun daarbij is welkom. De aftrap van het belangrijke duel tegen Alphense Boys is zaterdag om 15.00 uur in Uithoorn.

Op de foto: Spannende weken breken aan voor Legmeervogels. Foto: aangeleverd.