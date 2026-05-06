Vier handen op het Maarschalkerweerd-orgel

Mijdrecht/Wilnis – In de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein klinkt zondag 10 mei een bijzondere dialoog tussen twee organisten en één orgel. Dariusz Bąkowski-Kois en Marcin Kucharczyk laten het Maarschalkerweerd-orgel spreken in quatre-mains: samen aan de klavieren en het pedaal. Het levert een spel op waarin afstemming, vertrouwen en muzikaliteit centraal staan.

Het programma voert terug naar de achttiende eeuw en de galante stijl, waarin elegantie en helderheid de toon zetten. Melodieën krijgen ruimte om te zingen, zonder overdaad maar met raffinement. Werk van onder anderen Händel, Carl Philipp Emanuel en Johann Christoph Friedrich Bach, Bertoni en Mozart laat horen hoe veelzijdig deze stijl is.

De kerk opent om 14.30 uur, het concert begint om 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij Zorghuis Tante Bep naast de kerk. De collecte is bestemd voor Soos De Cirkel. Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Marcin Kucharczyk. Foto: aangeleverd.