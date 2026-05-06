Wijnproeven in de luwte van de binnentuin

Vinkeveen – Een binnentuin als decor, zorgvuldig geselecteerde wijnen en de rustige aandacht voor smaak en herkomst: Country Wine aan de Herenweg 173 in Vinkeveen zet zaterdag 9 mei opnieuw de deuren open voor een informele maar inhoudelijke wijnproeverij. Eerdere edities lieten zien dat juist de combinatie van kleinschaligheid en vakkennis deze middagen bijzonder maakt.

In de beschutte binnentuin aan de Herenweg kunnen bezoekers op ontspannen wijze kennismaken met ongeveer dertig wijnen uit verschillende Europese regio’s. Centraal staan de wijnen van het Italiaanse wijnhuis Broccardo, afkomstig uit Piemonte, een streek waar traditie en verfijning hand in hand gaan. Daarnaast is de Rhône-selectie verder uitgebreid, met karaktervolle wijnen die de diversiteit van Zuid-Frankrijk laten proeven.

Tijdens de proeverij wordt toelichting gegeven op druivenrassen, herkomst en stijlverschillen. Daarmee krijgt het proeven context: niet alleen het glas telt, maar ook het verhaal erachter. Voor liefhebbers van zoet is er extra aandacht voor Beaumes de Venise, een natuurlijke zoete wijn die bekendstaat om zijn aromatische rijkdom en balans.

Uitgelicht

Twee Piemontese wijnen worden nadrukkelijk uitgelicht: de Langhe Nebbiolo DOC ‘Il Gio Pi’, elegant en subtiel van karakter, en de Dolcetto d’Alba DOC ‘La Campanelle’, toegankelijk maar met diepgang. Wijnen die illustratief zijn voor de veelzijdigheid van het gebied in Italië.

De proeverij is vrij toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Daarmee blijft het karakter laagdrempelig: binnenlopen, ontdekken en vooral genieten. Een middag waarin smaak en sfeer vanzelfsprekend samenkomen in het groen van een Vinkeveense binnentuin.

