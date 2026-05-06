Honkballers Thamen overtuigend langs Jeka

Uithoorn – De honkballers van Thamen hebben zaterdag een knappe 10-5 overwinning geboekt op Jeka uit Breda. De ploeg uit Uithoorn begon sterk en opende direct in de eerste inning de score. Dankzij tweehonkslagen van Djeraldo Soerka en Gianni Frolijk kwam het eerste punt al vroeg op het bord.

Op de heuvel had Lars Werkman de zaken goed onder controle. In zes innings stond hij slechts een punt toe en hield hij de slagploeg van Jeka grotendeels in bedwang. Ondertussen bouwde Thamen gestaag aan een voorsprong. In de derde inning leidde gedisciplineerd slagwerk tot meerdere punten: twee keer geraakt werpen en een vrije loop zorgden voor een punt, waarna een tweehonkslag van Rossini Frolijk er nog twee binnenbracht. Een honkslag van Ties van den Beeke leverde opnieuw een punt op en via een velderskeusactie wist ook Rossini Frolijk te scoren.

Schepje bovenop

In de vijfde inning deed Thamen er nog een schepje bovenop met drie extra punten. Wederom speelden vrije lopen een rol, aangevuld met een honkslag van Robertico Soerka en een opofferingsslag van Djeraldo Soerka. In de zesde inning kwam daar nog een punt bij: Wouter Schouten bereikte het tweede honk via een fout en scoorde op een honkslag van Dani Galue. Na het sterke optreden van Werkman nam Soki Ohtawara het werpen over. Hij gooide twee solide innings, maar kreeg het in de negende inning lastig toen de ervaren slagploeg van Jeka toesloeg. Met twee uitkwam Jemail Streedel op de heuvel en hij sloot de wedstrijd knap af met een drieslag.

Met deze overwinning zette Thamen een duidelijke stap, maar de return op zondag in Breda kreeg geen vervolg. De wedstrijd werd gestaakt en zal dinsdagavond om 19.30 uur worden uitgespeeld op het terrein van Hawks in Dordrecht, aangezien Jeka niet over veldverlichting beschikt.

Komend weekend staat voor Thamen de volgende uitdaging op het programma. Tegenstander Storks komt zondag naar De Vuurlijn, waar de eerste pitch om 15.00 uur wordt gegooid.

