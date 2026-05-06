CSW verwelkomt nieuwe selectiespelers

Wilnis – Het seizoen loopt op zijn einde. In deze periode gaat traditiegetrouw de spelerscarrousel draaien. Dat geldt ook voor CSW. Op dit front is er nieuws, want er is een aantal nieuwe selectiespelers bijgekomen. Het betreft Tycho Spanjer (rechter wingback van Amstelveen Heemraad), Ihsan Nadirhoesein (doelman van FC Lisse O23), Raoul van Wijk (controlerende middenvelder van SV Argon) en Ritchie Zinga (linker aanvaller van SV Argon).

– Tycho Spanjer Is een rappe rechter wingback van 26 jaar. Na eerdere clubs als Legmeervogels en AMVJ, speelt Tycho op dit moment bij Amstelveen Heemraad, dat uitkomt in dezelfde klasse als CSW. Tycho durft het uit te spreken: zijn doel is kampioen worden met CSW.

– Ihsan Nadirhoesein is doelman, die als uitvalsbasis Amsterdam Zuid-Oost (Gein) heeft. Hij speelde dit seizoen niet voor een club. Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd van 21 jaar met al enkele roemrijke Amsterdams clubs – Zeeburgia en Volewijckers – op zijn palmares. Als laatste kwam Ihsan uit voor FC Lisse.

– Ritchie Zinga is een rechtsbenige linksbuiten. Hij komt over van Argon. Ritchie is 28 jaar woont in Breukelen een speelde eerder voor Almere City, Twente, Dordrecht, SC Huizen, Odin en WNC. Als ambitie geeft hij bovenin meedraaien met CSW.

– Raoul van Wijk komt ook over van Argon. Raoul (26) speelt het liefst in de rol van controlerende middenvelder, heeft als voorkeursbeen rechts, maar kan ook met links uit de voeten. Hij is woonachtig in Mijdrecht, wil nog altijd het hoogst haalbare bereiken en hoopt daarom op een succesvol seizoen.

Op de foto: v.l.n.r. hoofdtrainer Jeffrey Vlug, Tycho Spanjer, Ihsan Nadirhoesein, Raoul van Wijk, Ritchie Zinga en assistent-trainer Guus Verhoef. Foto: aangeleverd.