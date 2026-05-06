BUT organiseert Moederdagtoernooi

Uithoorn/De Kwakel – Op de dag voor Moederdag – zaterdag 9 mei – organiseert Jeu de Boulesvereniging Boule Union Thamen (BUT) haar traditionele Moederdagtoernooi. Met dit toernooi wil de vereniging haar vele vrouwelijke leden extra in het zonnetje zetten. Wellicht is dit laagdrempelige toernooi een mooie gelegenheid voor zowel moeders als vaders om kennis te maken met de sport, die beoefend wordt op een van de mooiste banen van Nederland, aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Leden, maar dus ook belangstellende niet-leden, kunnen zich vanaf 10.30 uur melden in de kantine of tevoren zich aanmelden op het e-mailadres wedstrijdzaken@buthamen.nl.
Op de foto: Moederdagtoernooi 9 mei bij BUT. Foto: aangeleverd.