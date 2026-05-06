Maame Joses brengt avond met Nina Simone

Abcoude – Maame Joses deelt zaterdag 9 mei om 20.15 uur in Theater Piet Mondriaan in Abcoude verhalen uit het leven van Nina Simone en vertelt over haar eigen ervaringen als zwarte zangeres. Begeleid door meesterpianist Bouwe Bruins zingt ze bekende en minder bekende songs uit Nina Simones uitgebreide oeuvre.

In 2023 zou Nina Simone 90 jaar zijn geworden. Haar leven was minstens zo intrigerend als haar veelzijdige muziek. Ze had een hekel aan de term jazzmuzikant, vond zichzelf eerder een volkszangeres en omschreef haar stijl als zwarte klassieke muziek. Ze streed tegen racisme en voor burgerrechten.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Maame Joses brengt een avond met Nina Simone. Foto: aangeleverd.